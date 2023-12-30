Son kurban Grealish

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İngiltere’de son aylarda soygunu uğrayan futbolcular kervanına Manchester City’nin yıldız futbolcusu Jack Grealish de katıldı. Manchester City’nin geçtiğimiz çarşamba günü deplasmanda Everton’ı 3-1 yendiği maç sırasında, Grealish’in evine hırsız girdi. 28 yaşındaki İngiliz yıldızın Cheshire bölgesindeki 6 milyon sterlin değerindeki malikânesinde gerçekleşen hırsızlık olayı, futbolcunun nişanlısı Sasha Attwood, ebeveynleri ve kardeşleri dahil olmak üzere aile üyelerine büyük bir şok yaşattı. Zira soygun sırasında evde 10 kişi bulunuyordu.

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Soygun sırasında Grealish’in nişanlısı Sasha Attwood da evdeydi.

TÜM AİLE EVDE MAÇ İZLİYORDU

Ailenin televizyondan maçı izlerken üst kattan gelen sesler üzerine polise haber verdiği belirtildi. Polisin yaptığı açıklamada, ünlü futbolcunun evinden 1 milyon sterlin (37.5 milyon TL) değerinde mücevherat ve saat çalandığı, hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Soyguncuları arama çalışmalarında, helikopter ve köpeklerinin kullanıldığı bildirildi.





SEVGİLİSİ VE AİLESİ EVDEYKEN SOYULDU

6 milyon sterlin değerindeki yedi yatak odalı malikânede, yüzme havuzu, tenis kortu, golf sahası, helikopter pisti ve 20 dönümlük alanda ayrıca balık tutulabilen bir de göl var.

1 MİLYON STERLİNLİK MÜCEVHER ÇALINDI

Avrupa’da özellikle İngiltere’de pek çok futbolcunun evi soyuldu. Hırsızların son kurbanı ise Jack Grealish oldu.