×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son kurban Grealish

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Jack Grealish#Everton
Son kurban Grealish
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish, Everton deplasmanındayken soygun şoku yaşadı. İngiliz futbolcunun malikânesine giren hırsızlar, Grealish’in ailesi ve sevgilisi maç izlediği sırada 1 milyon sterlin değerinde mücevher ve saat çalarak kaçtı.

Haberin Devamı

İngiltere’de son aylarda soygunu uğrayan futbolcular kervanına Manchester City’nin yıldız futbolcusu Jack Grealish de katıldı. Manchester City’nin geçtiğimiz çarşamba günü deplasmanda Everton’ı 3-1 yendiği maç sırasında, Grealish’in evine hırsız girdi. 28 yaşındaki İngiliz yıldızın Cheshire bölgesindeki 6 milyon sterlin değerindeki malikânesinde gerçekleşen hırsızlık olayı, futbolcunun nişanlısı Sasha Attwood, ebeveynleri ve kardeşleri dahil olmak üzere aile üyelerine büyük bir şok yaşattı. Zira soygun sırasında evde 10 kişi bulunuyordu.

Son kurban Grealish
Soygun sırasında Grealish’in nişanlısı Sasha Attwood da evdeydi.

Haberin Devamı

TÜM AİLE EVDE MAÇ İZLİYORDU

Ailenin televizyondan maçı izlerken üst kattan gelen sesler üzerine polise haber verdiği belirtildi. Polisin yaptığı açıklamada, ünlü futbolcunun evinden 1 milyon sterlin (37.5 milyon TL) değerinde mücevherat ve saat çalandığı, hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Soyguncuları arama çalışmalarında, helikopter ve köpeklerinin kullanıldığı bildirildi.

Son kurban Grealish

SEVGİLİSİ VE AİLESİ EVDEYKEN SOYULDU

6 milyon sterlin değerindeki yedi yatak odalı malikânede, yüzme havuzu, tenis kortu, golf sahası, helikopter pisti ve 20 dönümlük alanda ayrıca balık tutulabilen bir de göl var.

1 MİLYON STERLİNLİK MÜCEVHER ÇALINDI

Avrupa’da özellikle İngiltere’de pek çok futbolcunun evi soyuldu. Hırsızların son kurbanı ise Jack Grealish oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City#Jack Grealish#Everton

BAKMADAN GEÇME!