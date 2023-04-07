Son gün pazar saat 17.00... Nefes nefese ortak liste diplomasisi

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Cumhur İttifakı’nda 10 ile yoğunlaşan AK Parti listelerinden ortak adaylık gündeme gelirken, Millet İttifakı’nda ise 15 ilde 5 parti tek liste formülü öne çıktı.

CUMHUR İTTİFAKI: ORTAK LİSTE KAPILARI KAPANMADI

- Cumhur İttifakı’nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrı listelerle seçime girileceğini söylese de kulislerde ortak liste konusunda kapıların henüz kapanmadığı konuşuluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir süredir “ortak liste” üzerinde çalışıyor. AK Parti ve MHP’nin fazladan milletvekili çıkarabileceği 19 il tespit edilirken, bu iller arasındaki 10 il özelinde ayrıca çalışma yapılmıştı. Bu illerde MHP’nin aday göstermeyip AK Parti listesinde yer alması gündeme geldi. Yine, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile yapılacak görüşmeler sonrasında da bu partilerin seçime girme hakkını sağlamak için 41 ilde liste vermesi, seçilebilir yerlerden adayların ise HÜDA-PAR ile olduğu gibi AK Parti listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor.

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ERDOĞAN LİSTE ÇALIŞTI

AK Parti kurmayları, hem AK Parti’nin hem de MHP’nin az milletvekili çıkardığı bazı illerde ortak liste gereğini dile getiriyor. Erdoğan’ın, Bahçeli ve diğer ittifak liderleriyle görüşerek ortak liste konusunda ikna etmeye çalışacağı kaydediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, “81 ilin tamamında kendi listemizi çıkartacağız. Cumhur İttifakı’nın içinde yer alan partilerin de kendi listeleriyle seçime gitmek gibi bir düşünceleri var” açıklamasını yaptı.

İki partinin kurmayları ortak liste üzerinde çalışırken MHP dün gece kendi aday listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün AK Parti Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla listelere son şeklini vermek için çalıştı.

DESTİCİ: MUTABAKAT YOK

BBP Lideri Mustafa Destici de, dün basın toplantısında, “Ben daha önce de bu sistemde, milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Cumhur İttifakı içerisinde üç parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok” diye konuştu.

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MİLLET İTTİFAKI: 5 PARTİ TEK LİSTE

- Millet İttifakı’nda da yeni seçim sisteminde avantaj sağlamaya yönelik ortak liste çalışmaları hız kazandı. CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı bütün liderlerle seri görüşmeler yapıyor. Diğer liderler de kendi aralarında görüşüyor. Kulislere göre, liderlerin görüşme trafiğinin ardından ortak listeyle seçime girilecek il sayısı dün itibarıyla 15’e ulaştı. Özellikle CHP’nin oyunun düşük olduğu bu illerde 5 partinin tek listeden seçimlere katılması formülü öne çıktı. SP, DEVA, Gelecek ve DP’nin bu illerde CHP listelerinden seçime girmeleri öngörülüyor.

CHP ile İYİ Parti arasında da “fermuar” yöntemine göre 11-12 ilde liste ortaklaştırmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in bu konuyu görüştükleri bildirildi.

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Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ /ANKARA

SARIGÜL’DEN DESTEK

- Kemal Kılıçdaroğlu, destek arayışı kapsamında dün Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti, ardından “Türkiye’nin değişime, bir bahar havasına ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Bunları konuştuk, dertleştik” dedi. Sarıgül de, “İnanıyorum ki Türkiye’yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek, Türkiye’yi raylarına oturtacak olan aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur” sözleriyle desteğini açıkladı.Kılıçdaroğlu, dün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı da ziyaret etti. DSP için “kardeş parti” diyen Kılıçdaroğlu, “İnşallah göreceksiniz 15 Mayıs’ta yeni bir Türkiye’ye uyanacağız” dedi.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Kızılay’ın kan bağışı çağrısına destek verdi. Kılıçdaroğlu, mesajında “Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim” ifadelerini kullandı.