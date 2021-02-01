Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?- İşte 1 Şubat tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde meydana gelen depremlerin şiddetleri sarsıntı hisseden kişiler , son depremler listesini inceliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre gün içerisinde şiddetleri 1.3 ve 4.1 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.

İZMİR'DE DEPREM



Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 08:03'te gerçekleşen depremin derinliği 24.4 kilometre olarak belirlendi.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.01 04:45:21 38.9633 26.0665 4.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 02:53:47 38.9848 26.0467 14.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 02:26:43 37.8200 27.3497 1.7 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.02.01 01:20:53 35.2493 26.3210 7.1 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.01 01:02:19 38.9777 26.0765 3.9 -.- 3.0 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 00:49:20 37.9057 26.5037 7.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 00:42:27 38.9990 26.0498 9.0 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 00:08:53 39.1043 36.0985 6.1 -.- 1.5 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.01 00:03:09 39.1252 36.1113 5.0 -.- 2.1 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel