Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?- İşte 1 Şubat tarihli son depremler
Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve komşu ülkelerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle yeniden gündeme geldi. 2020 ekim ayının son günlerinde yaşanan 6.6 şiddetindeki İzmir depremi ardından Ege Bölgesi’nde artçılar devam ediyor. Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremlerin şiddetini merak eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD’dan yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 1 Şubat tarihli depremler…
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde meydana gelen depremlerin şiddetleri sarsıntı hisseden kişiler , son depremler listesini inceliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre gün içerisinde şiddetleri 1.3 ve 4.1 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.
İZMİR'DE DEPREM
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 08:03'te gerçekleşen depremin derinliği 24.4 kilometre olarak belirlendi.
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.01 04:45:21 38.9633 26.0665 4.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 02:53:47 38.9848 26.0467 14.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 02:26:43 37.8200 27.3497 1.7 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.02.01 01:20:53 35.2493 26.3210 7.1 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.01 01:02:19 38.9777 26.0765 3.9 -.- 3.0 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 00:49:20 37.9057 26.5037 7.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 00:42:27 38.9990 26.0498 9.0 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 00:08:53 39.1043 36.0985 6.1 -.- 1.5 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.01 00:03:09 39.1252 36.1113 5.0 -.- 2.1 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
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