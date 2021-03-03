Son depremler listesine yenileri ekleniyor –3 Mart Kandilli son depremler verileri

Yaşanan sarsıntılar ardından gözler Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremlere çevriliyor. Başta ekim ayının son günlerinden bu yana artçılarla sarsılan Ege Denizi'nin yanı sıra yurdun farklı şehirlerinden de deprem haberleri geliyor. AFAD ve Kandilli son depremlerin merkez üssü ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor.

Kandilli 3 Mart verilerine göre, Akdeniz, Çanakkale, Bingöl, İzmir'de şiddetleri 1.2 ila 2.4 şiddeti arasında değişen depremler meydana geldi.