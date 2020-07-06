Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem açıklamaları yapılıyor. 6 Temmuz’da Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl Harmantepe-Karlıova’da yerin 4.7 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 3.06 olarak açıkladı. İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl Harmantepe-Karlıova’da yerin 4.7 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 3.06 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.07.06 07:14:40 39.4085 40.9518 4.7 -.- 2.5 -.- HARMANTEPE-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.07.06 06:45:28 40.7697 28.0348 19.3 -.- 3.0 2.8 MARMARA DENIZI İlksel

2020.07.06 06:11:17 38.7412 40.1200 18.9 -.- 2.2 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIG) İlksel

2020.07.06 06:04:15 40.7997 25.6107 6.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.06 05:37:21 35.3615 27.8577 9.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.06 04:25:49 38.9893 28.0420 15.3 -.- 1.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.06 04:18:14 35.9288 24.5353 10.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.06 03:36:29 40.4690 27.6075 12.5 -.- 1.4 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2020.07.06 02:13:03 38.9120 27.8535 17.9 -.- 0.7 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.06 02:11:24 38.9945 28.0177 10.3 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

AFAD DETAYLI DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ DETAYLI DEPREM AÇIKLAMALARI-TIKLAYINIZ

2020.07.06 01:58:10 39.5772 38.5877 11.1 -.- 2.2 -.- BOZYAYLA-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.07.06 01:48:47 38.9978 28.0518 17.1 -.- 2.2 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.06 01:42:22 35.7612 27.1087 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.05 23:01:35 40.4657 29.2568 14.3 -.- 1.6 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2020.07.05 22:42:30 37.4072 32.4943 9.5 -.- 1.8 -.- APASARAYCIK-CUMRA (KONYA) İlksel

2020.07.05 21:56:27 38.5580 39.5030 17.3 -.- 1.2 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel

2020.07.05 21:11:52 39.5293 27.5823 3.0 -.- 2.0 -.- KUCUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel





2020.07.05 20:27:01 35.5162 27.4270 9.5 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2020.07.05 19:39:58 38.9107 27.8840 9.2 -.- 1.6 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.05 19:31:51 38.7852 27.8165 9.6 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.05 18:15:13 39.5947 26.0757 12.5 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.07.05 17:20:57 39.4425 26.2967 4.3 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.05 16:35:52 38.4402 39.2547 2.0 -.- 1.8 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.05 15:18:57 39.0635 27.3288 5.5 -.- 2.2 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel

2020.07.05 14:34:05 38.2758 38.7492 6.2 -.- 2.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.05 14:13:54 36.4997 28.6983 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.05 13:07:15 37.0467 31.1403 105.1 -.- 2.1 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel

2020.07.05 12:20:36 37.5857 29.1825 0.0 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel