Son depremler.. En son nerede deprem, deprem mi oldu? 12 Mayıs deprem listesi

Kandilli son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük depremlerle güncellenmeye devam ediyor. 12 Mayıs depremler listesinde yer alan depremler kapsamında, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki son durumları merak ediyorlar. Depremleri hissedenler "Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yeniliyor. 12 Mayıs son depremler listesinde çeşitli bölgelerde meydana gelen depremler

2020.05.12 14:36:40 38.3925 38.9532 30.0 -.- 1.9 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.12 14:15:38 38.4458 39.2338 2.5 -.- 1.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.12 13:56:07 38.2357 30.6882 8.3 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.05.12 13:30:37 37.0305 29.2522 3.2 -.- 2.0 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2020.05.12 12:01:01 37.2413 28.2260 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.05.12 09:50:30 37.8458 27.2372 8.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.05.12 09:19:27 38.5528 39.4228 10.6 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2020.05.12 08:02:03 36.0377 27.1695 11.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.12 07:41:35 39.0067 27.8560 8.1 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.12 06:47:12 35.7733 27.4748 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.12 06:07:54 34.1355 25.6727 6.0 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.12 05:42:24 40.5367 27.1368 7.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.05.12 05:15:52 38.4423 39.2865 9.4 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.12 03:32:42 36.9033 33.8655 1.9 -.- 2.2 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2020.05.12 03:29:46 36.0852 31.7802 46.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.12 03:27:46 38.4030 39.0890 5.5 -.- 2.7 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.12 02:02:45 34.1375 25.6343 8.8 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.12 01:55:04 34.2815 25.5485 8.9 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.12 00:03:10 35.9110 30.0478 10.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel