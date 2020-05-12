Son depremler.. En son nerede deprem, deprem mi oldu? 12 Mayıs deprem listesi
Son dakika Kandilli depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle güncelleniyor. Ülke genelinde büyük ve küçük çaplı hissedilen depremlere akşam saatlerinde bir yenisi eklendi. Bir çok bölgede yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte, 12 Mayıs 2020 son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
Kandilli son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük depremlerle güncellenmeye devam ediyor. 12 Mayıs depremler listesinde yer alan depremler kapsamında, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki son durumları merak ediyorlar. Depremleri hissedenler "Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yeniliyor. 12 Mayıs son depremler listesinde çeşitli bölgelerde meydana gelen depremler
2020.05.12 14:36:40 38.3925 38.9532 30.0 -.- 1.9 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.12 14:15:38 38.4458 39.2338 2.5 -.- 1.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.12 13:56:07 38.2357 30.6882 8.3 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.05.12 13:30:37 37.0305 29.2522 3.2 -.- 2.0 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.05.12 12:01:01 37.2413 28.2260 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.05.12 09:50:30 37.8458 27.2372 8.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.05.12 09:19:27 38.5528 39.4228 10.6 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2020.05.12 08:02:03 36.0377 27.1695 11.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.12 07:41:35 39.0067 27.8560 8.1 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.12 06:47:12 35.7733 27.4748 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.12 06:07:54 34.1355 25.6727 6.0 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.12 05:42:24 40.5367 27.1368 7.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.05.12 05:15:52 38.4423 39.2865 9.4 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.12 03:32:42 36.9033 33.8655 1.9 -.- 2.2 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2020.05.12 03:29:46 36.0852 31.7802 46.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.12 03:27:46 38.4030 39.0890 5.5 -.- 2.7 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.12 02:02:45 34.1375 25.6343 8.8 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.12 01:55:04 34.2815 25.5485 8.9 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.12 00:03:10 35.9110 30.0478 10.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
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