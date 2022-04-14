Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Haberin Devamı

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler listesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Nisan’da saat 03:13’te Ermenistan’da 3.6 büyüklüğünde, yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 06:07’de ise Elazığ’da 2.4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler listesi

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.04.14 07:06:34 36.9865 28.5265 10.8 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.14 06:11:53 38.3000 38.6685 22.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2022.04.14 06:07:27 38.3847 39.0895 3.4 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.04.14 05:10:36 37.0327 28.3798 19.5 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.14 05:04:51 38.1627 38.3568 5.5 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

Haberin Devamı

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



2022.04.14 04:52:59 38.6382 27.3148 9.8 -.- 2.9 -.- KARAALI-(MANISA) İlksel

2022.04.14 04:42:54 37.0313 28.3890 20.3 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.14 04:32:48 38.6158 26.7277 6.5 -.- 1.8 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2022.04.14 04:23:32 38.6155 26.7013 11.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.14 04:12:24 37.0752 28.4658 2.9 -.- 0.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.14 03:13:47 41.1297 43.8993 5.0 -.- 3.5 3.6 ERMENISTAN İlksel

2022.04.14 02:31:37 39.2958 25.9102 13.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.14 00:07:07 35.9792 27.6377 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel