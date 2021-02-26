Son depremler: Deprem mi oldu? İşte 26 Şubat açıklamaları
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Dün günün erken saatlerinde Bingöl'de meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Muş'tan geldi. Muş’un Varto ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamalarına göre 26 Şubat tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi
Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve yeri duyuruluyor. 26 Şubat’ta saat 07:15’te Aydın’da 1.6 büyüklüğünde, saat 07:01’de Muğla’da 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU?
26 Şubat’ta saat 07:15’te Aydın’da 1.6 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Saat 07:01’de Muğla’da 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.26 07:15:44 37.8635 27.6100 12.8 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.02.26 07:01:44 37.2175 27.9263 5.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.02.26 05:23:59 39.0332 26.0245 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.26 04:38:08 38.3893 39.1995 7.1 -.- 1.3 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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2021.02.26 04:26:21 40.3312 25.7113 8.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.26 04:00:21 37.3142 28.8472 22.6 -.- 0.9 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI) İlksel
2021.02.26 03:53:45 38.6352 27.7358 8.0 -.- 1.5 -.- YAKUPLAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.02.26 03:33:29 34.8082 25.0022 16.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.26 03:09:58 39.8465 30.4823 2.8 -.- 1.3 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2021.02.26 02:48:34 37.5770 26.9307 16.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.26 02:47:55 37.8852 26.9360 21.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.26 02:31:54 37.8867 26.8975 8.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.26 02:18:10 39.8500 31.7583 7.9 -.- 1.5 -.- SARAYKOY-MIHALICCIK (ESKISEHIR) İlksel
2021.02.26 02:05:36 38.1585 25.8213 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel