Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
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Son dakika... Zoru başardı... Bomboş yolda D-100'ü kapattı
Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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