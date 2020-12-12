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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.12.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Zoru başardı... Bomboş yolda D-100'ü kapattı

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Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı.

Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Son dakika... Zoru başardı... Bomboş yolda D-100ü kapattı

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika... Zoru başardı... Bomboş yolda D-100ü kapattı

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