Son dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS açıklaması

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1 milyondan fazla adayın başvurduğu KPSS’de çıkan soruların, bir yayınevinin deneme kitapçıklarında ve eğitim videolarında yer alan sorularla benzer olması üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy görevlendirilmişti. ÖSYM Başkanı Ersoy, göreve gelişiyle birlikte sınavın iptal edildiğini ve 17 Eylül haftasının KPSS Sınav haftası olacağını duyurmuştu.

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YÖK BAŞKANI'NDAN KPSS AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır" dedi.