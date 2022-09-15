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Son dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS açıklaması

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#KPSS#YÖK Başkanı Erol Özvar#KPSS Sınavı
Son dakika... YÖK Başkanı Özvardan iptal edilen KPSS açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 14:16

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

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1 milyondan fazla adayın başvurduğu KPSS’de çıkan soruların, bir yayınevinin deneme kitapçıklarında ve eğitim videolarında yer alan sorularla benzer olması üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy görevlendirilmişti. ÖSYM Başkanı Ersoy, göreve gelişiyle birlikte sınavın iptal edildiğini ve 17 Eylül haftasının KPSS Sınav haftası olacağını duyurmuştu.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır" dedi.

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#KPSS#YÖK Başkanı Erol Özvar#KPSS Sınavı

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