Son dakika: Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Haberin Devamı

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

MGK'ya ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu sözlerle paylaştı:

Irak ve Suriye kuzeyinden yönelen terör tehdidinin bertarafı için atılacak adımlar bugünkü toplantının gündeminde olacak. Hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadelede yapılan faaliyetler değerlendiriliyor. Son dönemde yaşanan özel gelişmelerin de altı çizilmeli. Aralık ve Ocak ayında üs bölgelerine yapılan PKK saldırılarında 21 asker şehit olmuştu. Bu saldırıların ardından üs bölgelerinin daha iyi şartlara kavuşturulması için alınacak tedbirler, yeni bir kara operasyonu başlayacak mı, yeni bir süreç başlayacak mı? Bu sorulara cevap aranıyor. Terör saldırılarının artından Suriye ve Irak kuzeyinde bazı terör hedefleri hava harekatları ile imha edilmişti. O harekatların detayları masada bulunuyor. Süleymaniye PKK'nın yoğun faaliyet yürüttüğü nokta. Buraya karşı yaptırımlar oldu ancak PKK faaliyetleri tamamen sona ermiş değil. MİT başkanı geçtiğimiz günlerde Irak'taydı. O görüşmenin yansımaları da masaya yatırılıyor. Ukrayna Rusya geriliminde Türkiye arabuluculuk üslendi. Yeni adımlar ne olacak? İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Türkiye'nin atabileceği adımlar da gündemde.