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Son dakika... Yeniköy'de Türk ve Rus bandıralı 2 gemi çarpıştı

#Gemi#Yeniköy#Kaza
Son dakika... Yeniköyde Türk ve Rus bandıralı 2 gemi çarpıştı

Son dakika haberine göre, Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

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Özgür EREN- Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA) - Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Son dakika... Yeniköyde Türk ve Rus bandıralı 2 gemi çarpıştı

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

 Ayrıntılar geliyor...

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#Gemi#Yeniköy#Kaza