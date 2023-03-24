Son dakika... Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

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Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. İttifak protokolü YSK'ya teslim edilmesinin ardından, parti temsilcileri açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada "Adalet Kalkınma, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. 15 Temmuz 2016 ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat milli şuura dönüşmüştür. Milli bekayı esas alan ahlaki esasla somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı haklının güvencesi, doğrunun tarafıdır. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir. Gücünü ve kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağ duyusuna inanıyor, güveniyoruz. 61 milyon vatandaş oy kullanacaktır. Yurtdışında da 3,3 milyon gurbetçi oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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FATİH ERBAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatana ve milletin adil menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Başkanımız saat 18.00'de geniş açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Biz BBP olarak Cumhur İttifakı'mızın ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Gneel başkanımız Destici olmak üzere Yeniden refahla temaslarda bulummuş, ittifakın genişlemesine katkıda bulunduk. Türk milleti sandıkta birinci turda Cumhurbaşkanımıza yeniden Cumhurbaşkanı olma görevi verecek" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yaptığı açıklamada, "AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nı yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları üzerine değil milli bekayı esas alan bir birlikteliktir. Milli bir duruşun resmidir. Milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'yi lider hale getirmek için yol almaya devam edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan, hayırlı olsun" dedi.

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Gözden Kaçmasın HÜDA PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz Haberi görüntüle

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Yeniden Refah Partisi'nin şartı vardı. Bunu imza altına alalım öyle katılalım talebi vardı. Bu AK Parti tarafından reddedilmişti. Mustafa Destici'nin Erbakan'a protokol şartını kaldırması çağrısında bulunmuştu.

Anlaşma sağlandı ve YSK'ya Cumhur İttifakı'nın protokolü götürülüyor. Yeniden Refah Partisi de katılıyor.

Bizim kulis bilgilerine dayanarak açıkladığımız bilgi resmileşmiş oldu.

Böylece Cumhur İttifakı AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimlerine girecek.

Gerek BBP'nin gerekse Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime girebileceği konuşuluyor. Bu anlaşma nasıl nihayete erdi henüz bir açıklama yok.

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Yeniden Refah Partisi 17:30'da açıklama yapacak. Kameraların karşısına Fatih Erbakan geçecek.

İttifak içerisinde listeler YSK'ya verilene kadar ortak adaylar da çıkarılabilir.

3 gün önce BBP Başkanı Destici araya girerek FATİH ERBAKAN'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Destici, Erbakan'a "Mutlaka Cumhur İttifakı'nda yer almanız gerekli" dediği biliniyor.

Dün de Destici, Bahçeli ve Erdoğan bir aradaydı. O arada 2 kez Erbakan'dan telefon geldi. Partilerin kurmayları devredeydi. Kurmaylar tarafından yapılan görüşmeler sonucunda Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmış oldu.