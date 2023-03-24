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Son dakika... HÜDA PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz

Güncelleme Tarihi:

#HÜDA PAR#Cumhur İttifakı#Seçim
Son dakika... HÜDA PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 16:22

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

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Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılacağı iddiaları bir süredir siyasetin ana gündem maddesiydi. Yeniden Refah Partisi, bugün ittifaka katılacağını ilan etti. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını duyurmasının hemen ardından HÜDA Par'dan da son dakika açıklaması geldi. HÜDA Par Genel Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

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#HÜDA PAR#Cumhur İttifakı#Seçim

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