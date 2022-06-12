Son dakika: Van'da korkutan deprem! Peş peşe açıklamalar

Haberin Devamı

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.89 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR



Van'da meydana gelen depremin ardından ilk açıklama AFAD ve Van Valiliği'nden geldi. Açıklamada, Tuşba ilçesinde gerçekleşen depremin takip edildiği bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı