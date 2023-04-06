Son dakika... Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.46'da meydana gelen deprem 7.04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Yukarıgölalan, büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.