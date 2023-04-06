Son dakika... Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.46'da meydana gelen deprem 7.04 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 6, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2023-04-06
Saat:16:46:51 TSİ
Enlem:38.825 N
Boylam:43.56 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/axVXrYmeOU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Yukarıgölalan, büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.