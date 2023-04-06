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Son dakika... Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Van#Kandilli Rasathanesi
Son dakika... Vanda 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 17:00

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 16.46'da Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.46'da meydana gelen deprem 7.04 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Yukarıgölalan, büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. 

 

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#Deprem#Van#Kandilli Rasathanesi

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