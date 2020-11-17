MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Vali Yerlikaya: Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz
GeriGündem Son dakika... Vali Yerlikaya: Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Vali Yerlikaya: Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihi Vaniköy Cami'ndeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Caminin restorasyon projesi kapsamında, üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz." diyen Yerlikaya, "Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi eğer Vaniköy Camii için restorasyon çalışmaları başlayacaktı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tarihi Vaniköy Camisi'nin protokol imza töreninde konuştu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"İstanbullular rahat olsun. Bir cami olarak aslına uygun şekilde ihya edilecektir.

Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi eğer Vaniköy Camii için restorasyon çalışmaları başlayacaktı.

Restorasyon çalışmaları için, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşmesi imzalanmış, 25 ekim 2019'da projeleri İstanbul 6 no'lu Bölge Koruma Kurulu'na iletilmiştir.

Son dakika... Vali Yerlikaya: Vaniköy Camiini yeniden ihya edeceğiz

Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar tamamlanmak üzereydi.

Ancak bu yangın sonrasında yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 no'lu koruma kurulu toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil durumlarla ilgili kararları alacak, ardından restorasyon projesinde gerekirse revizeler yapılacaktır.

Veya restorasyon kurtarmaz denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak.

Caminin restorasyon projesi kapsamında, üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz.

Orhan Cemal Kalyoncu arayarak, komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyledi.

Bu protokolle  vakıflar bölge müdürlüğümüz yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak."

Tarihi Vaniköy Camii yangını soruşturması hakkında başsavcılıktan açıklama
Tarihi Vaniköy Camii yangını soruşturması hakkında başsavcılıktan açıklama
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle