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Son dakika: Vahşice katledilmişti... Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi! Tanık ilk kez konuştu

#Başak Cengiz#İstanbul#Cinayet
Son dakika: Vahşice katledilmişti... Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi Tanık ilk kez konuştu

İstanbul'da Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak. İddianamede bir tanığın sokakta yürüdüğü sırada bir kadının çığlık sesini duyduğunu, sese doğru koştuğunu ve elinde kılıç olan bir erkek şahıs ile yerde kanlar içinde yatan bir kadını gördüğü belirtilirken Boz’un müdahale etmek isteyen tanığa ‘Yaklaşma sana da saplarım’ dediği belirtildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ataşehir’de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde 9 Kasım 2021 günü Başak Cengiz’in kesici-delici aletle yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başak Cengiz’in Ankara’da özel bir firmada mimar olarak çalıştığı, olay tarihinden yaklaşık 2 buçuk ay önce çalıştığı firma tarafından Ataşehir’de geçici olarak görevlendirildiği ve olay tarihinde mesaiye kalan Başak Cengiz’in iş yerinden yaya olarak ayrılarak otele doğru yürüdüğü kaydedildi. Şüpheli Can Göktuğ Boz’un ‘Samuray kılıcı’ olarak tabir edilen kesici delici aletle saldırması sonucu Cengiz’i yaraladığı ve Cengiz’in tedavi için kaldırıldığı hastanede kısa bir süre sonra vefat ettiği ifade edildi.

Şüpheli Boz’un polis ekiplerince yakalandığı dairede çok sayıda kesici ve delici alet niteliğindeki kılıç, bıçak vb. aletlerin ele geçirildiği belirtilen iddianamede, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine dair tutanağa da yer verildi.

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YARDIM ETMEK İSTEYENLERE ‘YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM’ DEMİŞ

Maktul Cengiz’in telefonuna ilişkin inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda maktul ve şüpheli arasında herhangi bir irtibat bulunmadığı da vurgulandı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nden gelen raporda 12 adet kesici delici alet yaralanmasının bulunduğu hatırlatıldı.

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Tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, bir tanığın sokakta yürüdüğü sırada bir kadının çığlık ve ‘İmdat’ sesini duyduğunu, sese doğru koştuğunu ve elinde kılıç olan bir erkek şahıs ile yerde kanlar içinde yatan bir kadın şahsı gördüğünü belirttiği ifade edildi. Şüpheli Boz’un müdahale etmek isteyen tanığa ‘Yaklaşma sana da saplarım’ dediği kaydedildi.

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Maktulün annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz ve kardeşlerinin ölüm olayı nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Boz’un savunmasına da yer verildi. Boz’un emniyette verdiği ifadesinde spor salonundan döndükten sonra akşam saatlerine kadar ikametinde oturduğunu söylediği, akşam saatlerinde canının sıkıldığını ve üzgün olduğunu söyleyerek kolay olduğunu düşünmesi nedeniyle bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüğünü ve internet sitesinden almış olduğu kılıcı yanına alarak site önünde bir müddet yürüdükten sonra tanımadığı Başak Cengiz’i bıçakladığını söylediği hatırlatıldı.

İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA NEDENSİZ YERE SALT ÖLDÜRMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

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İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüphelinin önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü belirtildi. "Bu doğrultuda şüphelinin canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, suçun işleniş biçimi ve eylemin ağırlığı ile şüphelinin ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibariyle canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu" ifadeleri kullanılan iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği kaydedildi.

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25 ŞUBAT’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede Can Göktuğ Boz’un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz 25 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

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