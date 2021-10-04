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Son dakika... Ümraniye'de ortalık karıştı! Barakaları ateşe verdiler, polisi taş yağmuruna tuttular: Gözaltılar var

#İstanbul#Ümraniye#Kağıt Toplayıcı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla Ümraniye'deki atık toplama alanı kapatılacak. Alanın kapatılmasına tepki gösteren kağıt toplayıcıları ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı. Kağıt toplayıcıları kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu, polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş etti. Kovalamaca sonunda gözaltına alınan şüpheliler var. Polisin bekleyişi sürüyor.

Ümraniyede kağıt toplaycılarına yapılan baskında ortalık karıştıÜmraniyede kağıt toplaycılarına yapılan baskında ortalık karıştı
Ümraniyede kağıt toplaycılarına yapılan baskında ortalık karıştı

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Esenkent Mahallesi'nde bulunan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nin yanındaki geniş alana kurulu atık toplama alanına polis eşliğinde gelen zabıta ekiplerine buradaki çalışanlar tepki gösterdi. Valilik kararıyla atık toplama alanının kapatılacağını söyleyerek zabıta ve polis ekiplerine direnen gruptakilerin bazıları, kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu. Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba müdahalede bulundu.

Son dakika... Ümraniyede ortalık karıştı Barakaları ateşe verdiler, polisi taş yağmuruna tuttular: Gözaltılar var

Gruba, biber gazı ile de müdahale edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş etti.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerine taş atan protestocu gruptan bazıları gözaltına alındı.

Belediye ekiplerine ait araçların da zarar gördüğü olay yerinde gerginlik devam ediyor.

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Son dakika... Ümraniyede ortalık karıştı Barakaları ateşe verdiler, polisi taş yağmuruna tuttular: Gözaltılar var

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#İstanbul#Ümraniye#Kağıt Toplayıcı