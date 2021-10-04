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Gündem
Mustafa ESEN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04 Ekim 2021 - 13:49 | 

Ümraniye'de kağıt toplaycılarına yapılan baskında ortalık karıştı

Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskın sırasında kağıt toplayıcıları kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu. Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba müdahalede bulundu. Biber gazı ile de müdahale edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş etti. Gözaltına alınan şüpheliler var.

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