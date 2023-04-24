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Son dakika: Türkiye'nin ilk batarya fabrikası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gemlik#SIRO Batarya Geliştirme
Son dakika: Türkiyenin ilk batarya fabrikası... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılıyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bor madeninin katma değerini cevherden mücevhere anlayışı ile 300 kat artıracak çalışmamıza imza attık. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetleri'mize teslim ettik. 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. İzmir'deki vatandaşlarımızın ziyaretine de inşallah açacağız. Savunma sanayisindeki çalışmalarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Altay Tankı'nı silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Togg hikayesi ve özellikleri ile asla sıradan bir araç değildir. Togg'un satışa sunulması ile elektrikli araç sektöründe Türkiye 'artık ben de varım' demiştir. Togg'un üretim sürecinde de zorluklarla karşılaştık. Emtia fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Bu süreçte Togg ilk günlerden itibaren haksız eleştirilerin muhatabı oldu. Devrim'i garaja hapsetmek için neler yapıldıysa fazlası Togg için yapıldı. Vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar. Bu inşaatı bitiremezsiniz, üretim bandı yok bu araçları üretemezsiniz, dediler. Vatandaş bunu alamaz, dediler. Aldığı ön sipariş adedi ile bu iddialara en güzel cevabı verdi Togg.Her 3 dakikada bir Gemlik'teki tesislerde araç üretiliyor. 2028'e kadar 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturacağız.

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Yarım günlerini Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını ziyaret edemediler. Teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla bile olsa tebrik etmediler. Varsın bu başarıyı görmesinler. Deniz kenarındaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsız oldun. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken bir vizyonu ortaya koyduk. Şarj ve batarya tekonolojilerinde de Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefe koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun önemli halkasıdır. Hızlı şarj noktası adedi 700'ü aştı. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gemlik#SIRO Batarya Geliştirme

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