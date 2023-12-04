Son dakika: Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı

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İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alınacağı haberleri üzerine Türkiye'den açıklama geldi.

Konuya ilişkin gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram "İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerinin hedef alınacağı haberler uluslararası medyada yer almıştı. Güvenlik kaynakları bunun ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi" dedi.

CNN Türk muhabiri Serdar Er ise "Amerikan Wall Street Journal gazetesi İsrail Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerinin hedef alınacağını yazmıştı. İsrailli yeklilerin bu yönde yaptığı açıklamalar da olmuştu. Bu haberler ciddi tepki ile karşılanmıştı ama şimdi resmi bir uyarı yapıldığını görüyoruz. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti. Bu yönde çalışmalar yapıldığına dair haberler geçiyordu. Operasyon sinyali verildi. İsrailli yetkilerinin yaptığı açıklama cevap Türkiye'den gecikmedi" ifadelerini kullandı.