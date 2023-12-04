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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Beyaz Saray, Biden yönetimi yetkililerinden oluşan üst düzey bir heyetin, İsrailli mevkidaşlarıyla savaş sonrası Gazze planlarını görüşmek üzere bugün ilerleyen saatlerde İsrail'e gideceğini açıkladı. Heyete, hafta sonu Dubai'de Arap liderlerle yaptığı görüşmelerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik eden ulusal güvenlik danışmanı Phil Gordon başkanlık edecek.
Wall Street Journal, İsrail-Hamas savaşını başlatmasından bu yana ABD'nin İsrail'e 100'ü BLU-109, sığınak imha bombası ve yaklaşık 57 bin top mermisi dahil olmak üzere yaklaşık 15 000 bomba verdiğini yazdı.
WSJ, yaklaşık bir tonluk BLU-109 sığınak avcısı bombalarının beton bir sığınağı delecek kapasitede olduğunun altını çizdi. İsrail'in bu bombayı Hamas tünellerini yok etmek için kullandığı belirtiliyor.
Tunus'un TAP haber ajansına göre, 29 yaralı Filistinliyi taşıyan uçak Tunus'un Kartaca Hacı havaalanına indi.
Jerusalem Post'un haberine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Hamas'ın elinde kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler sürerken Gazze Şeridi'ni ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile Gazze'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulundu. Blinken görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
'Katar Başbakanı Al Thani ile tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü kolaylaştırma ve Gazze'deki sivillere yönelik yardım seviyelerini daha da artırma yönünde devam eden çabalar hakkında konuştuk'
İsrail, üç gün süren ağır bombardımanın ardından Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlattı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in güneyindeki bulunan askerlere yaptığı açıklamada, Gazze’nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar “güçlü ve kapsamlı” olacağını söyledi.
Daha sonra bir ordu sözcüsü, İsrail'in "kara saldırısını genişletmeye devam ettiğini" doğruladı ve “teröristlerle yüz yüze çatışmalar yaşandığını” söyledi.
Bir hafta süren ateşkesin Cuma günü sona ermesinden bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı bombardımanına yeniden başladı.
Gazze’nin güneyindeki Han Yunus sakinleri bunu şu ana kadarki en ağır bombardıman olarak tanımladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir Amerikan muhribinin, Kızıldeniz'de Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden yapılan saldırıların hedefi olan ticari gemilere yardım ederken insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi.
CENTCOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Bugün Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası sularda faaliyet gösteren üç ayrı ticari gemiye dört saldırı düzenlendi. Arleigh-Burke Sınıfı muhrip USS CARNEY, gemilerden gelen imdat çağrılarına yanıt vererek yardım sağladı" ve gün içinde savaş gemisine doğru ilerleyen üç insansız hava aracını düşürdü.'