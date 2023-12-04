İsrail, Gazze’nin güneyine kara operasyonu başlattı

İsrail, üç gün süren ağır bombardımanın ardından Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlattı.





İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in güneyindeki bulunan askerlere yaptığı açıklamada, Gazze’nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar “güçlü ve kapsamlı” olacağını söyledi.





Daha sonra bir ordu sözcüsü, İsrail'in "kara saldırısını genişletmeye devam ettiğini" doğruladı ve “teröristlerle yüz yüze çatışmalar yaşandığını” söyledi.





Bir hafta süren ateşkesin Cuma günü sona ermesinden bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı bombardımanına yeniden başladı.





Gazze’nin güneyindeki Han Yunus sakinleri bunu şu ana kadarki en ağır bombardıman olarak tanımladı.