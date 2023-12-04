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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Savaş Kızıldeniz'e sıçradı: ABD savaş gemisi ateş açtı! WSJ ABD’nin İsrail yardımını tek tek açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Savaş Kızıldenize sıçradı: ABD savaş gemisi ateş açtı WSJ ABD’nin İsrail yardımını tek tek açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 08:25

İsrail'in saldırdığı Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı silah yardımının boyutu ortaya çıktı. Wall Street Journal Washington'un İsrail yardımlarını kalem kalem yazdı. Bölgedeki çatışmalar devam ederken Kızıldeniz'den gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bölgedeki yardım çağrısına yanıt veren ABD savaş gemisi 3 drone'u düşürdü.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD heyetinin savaş sonrası Gazze konusunu görüşmek üzere İsrail'de olması bekleniyor

Beyaz Saray, Biden yönetimi yetkililerinden oluşan üst düzey bir heyetin, İsrailli mevkidaşlarıyla savaş sonrası Gazze planlarını görüşmek üzere bugün ilerleyen saatlerde İsrail'e gideceğini  açıkladı. Heyete, hafta sonu Dubai'de Arap liderlerle yaptığı görüşmelerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik eden ulusal güvenlik danışmanı Phil Gordon başkanlık edecek.

ABD, savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e 'sığınak avcıları' da dahil olmak üzere binlerce bomba gönderdi

Wall Street Journal, İsrail-Hamas savaşını başlatmasından bu yana ABD'nin İsrail'e 100'ü BLU-109, sığınak imha bombası ve yaklaşık 57 bin top mermisi dahil olmak üzere yaklaşık 15 000 bomba verdiğini yazdı.


WSJ, yaklaşık bir tonluk BLU-109 sığınak avcısı bombalarının beton bir sığınağı delecek kapasitede olduğunun altını çizdi. İsrail'in bu bombayı Hamas tünellerini yok etmek için kullandığı belirtiliyor.

Filistinli hastalar tedavi için Tunus'ta
Filistinli hastalar tedavi için Tunusta

Tunus'un TAP haber ajansına göre, 29 yaralı Filistinliyi taşıyan uçak Tunus'un Kartaca Hacı havaalanına indi.

ICRC şefi Gazze Şeridi'ni ziyaret edecek

Jerusalem Post'un haberine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Hamas'ın elinde kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler sürerken Gazze Şeridi'ni ziyaret edecek.

Blinken, Katar Başbakanı ile Hamas esirlerinin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımın artırılması konusunda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile Gazze'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulundu. Blinken görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;


'Katar Başbakanı Al Thani ile tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü kolaylaştırma ve Gazze'deki sivillere yönelik yardım seviyelerini daha da artırma yönünde devam eden çabalar hakkında konuştuk'

İsrail, Gazze’nin güneyine kara operasyonu başlattı
İsrail, Gazze’nin güneyine kara operasyonu başlattı

İsrail, üç gün süren ağır bombardımanın ardından Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlattı.


İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in güneyindeki bulunan askerlere yaptığı açıklamada, Gazze’nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar “güçlü ve kapsamlı” olacağını söyledi.


Daha sonra bir ordu sözcüsü, İsrail'in "kara saldırısını genişletmeye devam ettiğini" doğruladı ve “teröristlerle yüz yüze çatışmalar yaşandığını” söyledi.


Bir hafta süren ateşkesin Cuma günü sona ermesinden bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı bombardımanına yeniden başladı.


Gazze’nin güneyindeki Han Yunus sakinleri bunu şu ana kadarki en ağır bombardıman olarak tanımladı.

 

ABD destroyeri insansız hava araçlarını düşürdü
ABD destroyeri insansız hava araçlarını düşürdü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir Amerikan muhribinin, Kızıldeniz'de Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden yapılan saldırıların hedefi olan ticari gemilere yardım ederken insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi.


CENTCOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


Bugün Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası sularda faaliyet gösteren üç ayrı ticari gemiye dört saldırı düzenlendi. Arleigh-Burke Sınıfı muhrip USS CARNEY, gemilerden gelen imdat çağrılarına yanıt vererek yardım sağladı" ve gün içinde savaş gemisine doğru ilerleyen üç insansız hava aracını düşürdü.'

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD heyetinin savaş sonrası Gazze konusunu görüşmek üzere İsrail'de olması bekleniyor
timelineABD, savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e 'sığınak avcıları' da dahil olmak üzere binlerce bomba gönderdi
timelineFilistinli hastalar tedavi için Tunus'ta
timelineICRC şefi Gazze Şeridi'ni ziyaret edecek
timelineBlinken, Katar Başbakanı ile Hamas esirlerinin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımın artırılması konusunda görüştü
timelineİsrail, Gazze’nin güneyine kara operasyonu başlattı
timelineABD destroyeri insansız hava araçlarını düşürdü
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#İsrail#Gazze#ABD

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