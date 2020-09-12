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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı

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Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Barış Çakan'ın kardeşi gözaltına alındı
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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mayıs'ta ezan okunurken  yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan'ın (20) kardeşi F.Ç., olay günü ağabeyinin yanında bulunan arkadaşı B.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan F.Ç., kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Alsancak Parkı önünde meydana geldi. Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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