Barış Çakan cinayeti soruşturmasında flaş gelişme

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Çakan (20) cinayetine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, Şüpheli Alperen B., Kubilay Han Y., ve Suça Sürüklenen Çocuk Ömer Kaan Y., hakkında kasten öldürme suçundan dava açtı. Savcılık. kavga esnasında Barış Çakan’ın yanında olan arkadaşı Bedirhan A., hakkında ise yaralama suçundan ceza talebinde bulundu.

BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜLER

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameye göre, olay günü Barış Çakan ve arkadaşı Bedirhan A., evlerinin yakınında bulunan sokakta yürüyorlardı. Bu sırada sokağa park eden ve içinde şüphelilerin bulunduğu araçta, yüksek sesle müzik dinleniyordu. Bedirhan A., şüphelilerin içinde bulunduğu aracın tampon kısmına ayağı ile vurarak, yüksek sesle dinlenilen müziğin kısılmasını istedi. Bunun üzerine araçtan inen şüpheliler, Barış Çakan ve arkadaşıyla tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma sürede kavgaya dönüştü. İddianamede, şüpheliler Kubilay Han Y., Alperen B. ve Ömer Kaan Y.’nın iştirak halinde hareket ederek Barış Çakan’ı bıçaklayarak öldürdükleri anlatıldı.

BARIŞ’IN KANI AYAKKABILARINDA ÇIKTI

İddianamede şüphelilerin Barış Çakan’ı bıçaklamadıklarını ileri sürdükleri, ancak ifadelerinin çelişkili olduğu, şüphelilerin ayakkabı ve kıyafetlerinde maktule ait kan izleri bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede yer verilen otopsi raporuna göre, Çakan’ın göğsünün sol kısmından 2 kez bıçaklandığı anlaşıldı. Ayrıca Çakan’ın kıyafetleri üzerinde yapılan kriminal incelemede ise hırka ve kazağın karın ile göğüs bölgesinde 5’er adet bıçak kesiği bulunduğu belirtildi.

‘BIÇAKLADIM, ÖLDÜRDÜM’

İddianamede ifadesine yer verilen tanık Serkan Kubilay Ü. olay günü evde olduğunu kavga sesleri üzerine dışarı çıkarak tarafları ayırmaya çalıştığını belirterek, “Kubilay’ın yumrukla vurduğunu, Alperen ve Ömer’in ise ellerinde bıçakla Barış’ın göğüs kısmına doğru salladıklarını gördüm. Bu sırada maktulün göğüs kısmından kanlar akıyordu. Barış, olay yerinden 20-25 metre giderek bahçe içerisine girdi. Alperen B. ‘bıçakladım, öldürdüm, yürü gidelim’ derken, Kubilay da ‘siz yapmadınız, suçu benim üzerime atın benim yaptığımı söyleyin’ diye bağırıyordu” dedi. Tanık Fadime Deniz K. da kavga sırasında annesinin şüpheli Kubilay’ı tuttuğunu, şüpheli Alperen B.’nin bu sırada yanına gelerek “ben zaten a.. koduğumun çocuğunu bıçakladım sen eve geçti” dediğini iddia etti.

EZAN OKUNUYOR MÜZİĞİ KIS

Kavga esnasında Kubilay Han. Y’ye kafa attığı için hakkında yaralama suçundan ceza talep edilen Barış Çakan’ın arkadaşı Bedirhan A. da ifadesinde, şüphelilerin park halindeki araçtan yüksek sesle müzik dinlediklerini belirterek, “Ezanın okunduğunu söyleyerek müziğin sesini kısmasını istedim. Bunun üzerine araçtan inen Kubilay bana ‘sen kimsin sen ne karışıyorsun istediğim gibi müzik dinlerim’ dedi. Kavga başladı...” dedi. Diğer şüpheliler de Çakan’ı bıçaklamadıklarını ileri sürdüler.