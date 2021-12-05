Son dakika: Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

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TBB'nin Ankara'daki binasında yapılan 36'ıncı Olağan Genel Kurul'da seçim heyecanı sona erdi. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde delegeler oylarını kullandı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı.



348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB’nin yeni başkanı seçildi. Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonucunun açıklamasının ardından Erinç Sağkan’ı destekleyen avukatlar büyük sevinç yaşadı.





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Resmi olmayan sonuçlara göre 156’ya karşı 181 oyla yeni başkan Erinç Sağkan oldu.