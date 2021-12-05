Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne şeklinde oldu.



Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:



20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.



20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

'228 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'



Türkiye genelinde son 24 saatte yapılan 353 bin 35 testte 20 bin 374 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.