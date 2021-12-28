Son dakika... TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyaya seslenerek ‘Bizi izlemeye devam edin’ diyorum

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Eskiler bir mekanın şerefi orada bulunanlardan gelir derlerdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin şerefi de içinde misafir ettiği güzel insanlardan geliyor. Bu mekanda bugün ilme ömrünü adamış bilim insanlarını ağırlamak da bizi bir başka sevindiriyor. Araştırmalarıyla dünyaya yön veren, hayatımızı kolaylaştıran tüm bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

ÖDÜL ALANLARIN 21'İNİN KADIN OLMASI GURUR VESİLESİ

Bu yıl 66 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Ödül alanların her biri kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren isimlerdir. Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir.

İnsanlığa faydalı çalışmaların tüm insanlığın ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Batı medeniyeti referans vermekten imtina etse de bugün bilimde varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Batı'nın karanlık çağını yaşadığı dönemde doğunun altın çağını yaşadığını görürüz. Ömer Hayyam'lar, Farabiler, İbni Sinalar bizim medeniyet bayrağımız altında tarih yazmıştır. Sadece geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama köprü kurmadan da geleceğimizi göremeyiz. Bizim geride kalmamızda nice zulümler yanında kendi hatamızın da payı vardır. Hayıflanmak çözüm değildir. Bu toprakların ruhuna, birikimine güveniyoruz. Uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizde 7'den 77'e benimsenmesi için kararlı adımlar attık.

ÜLKEMİZDE DAHA BİRÇOK AZİZ SANCAR ÇIKACAĞININ HABERCİSİ

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Biz sonu gelmeyecek bu fetih için yeni fatihler yetiştirmenin gayretindeyiz. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştirecek mucitler arasında olmak için emek harcıyorlar. Bu atölyeler, yatırımlar ülkemizde daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar programı ile 127 öncü bilim insanının çalışmasını ülkemize taşımasının öncüsü olduk. İnşallah daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız. Aynı bir programın bir benzerini Türkiye'deki bilim insanlarımız için de temin ettik. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur. Aziz Sancar adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duyurmuştuk. Ocak 2022'de başlatıyoruz, programda yer alacak hocaları Aziz Sancar bizzat seçecek.

PROF. DR. FUAT SEZGİN ADINA YENİ BİR BURS PROGRAMI BAŞLATIYORUZ

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Bütün ömrünü bilime adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi adına çalışma yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz. Üniversitelerin temel bilimler alanındaki bölümlerine ilginin istediğimiz oranda olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Temel bilimlere ilgiyi arttırmak için her yıl 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerine büyük çapta yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizde bilim denildiğinde ilk akla gelen kurumların başında TÜBA geliyor. 2021 yılında 12 eser basıldı. Bilim Terimleri Sözlüğü de titizlikle üzerinde durduğumuz bir diğer önemli eserdir.

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BURADAN BÜTÜN DÜNYAYA SESLENEREK DİYORUM Kİ BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

Türkiye'nin bilhassa son zamanlarda bilime büyük yatırımlar yaptığını gören her göz kabul etmektedir. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek 41. sıra ile ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Bize dayatılan şartlara yıllarca boğun eğmedik. Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bugün tüm dünyanın dilindedir.

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HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ İÇİNE GİRMEK

İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Enflasyon dahil bir çok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi de bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız; katma değerli üretimdir. Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız.

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Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi anaokul çağındaki çocuklardan başlayarak ön sıralara çıkarmak amacımızdır. İnsan gücüne, azme ve iradeye sahibiz.