Son dakika... Tokat Erbaa'da korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki depremin ardından Datça açıklarında da 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
Öte yandan, saat 12.04'te de Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin oluştuğu derinlik 7.4 kilometre olarak ölçüldü.
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