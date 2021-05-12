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Haber Giriş: 12.05.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tokat Erbaa'da korkutan deprem

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Son dakika... Tokat Erbaa'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki depremin ardından Datça açıklarında da 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Son dakika... Tokat Erbaada korkutan deprem

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Öte yandan, saat 12.04'te de Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin oluştuğu derinlik 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika... Tokat Erbaada korkutan deprem

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