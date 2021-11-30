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Son dakika: Teröristbaşı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da yakalandı

#Fehman Hüseyin#Koruma#Diyarbakır
Son dakika: Teröristbaşı Fehman Hüseyinin koruması Diyarbakırda yakalandı

Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyondan Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Fehman Hüseyin’in koruması olduğu öğrenilen teröristi saklandığı evde yakaladı.

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Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olan ve ardından pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı terörist güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır’da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde Bahoz Erdal kod adlı teröristbaşı Fehman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından önceki gün bir eve düzenlenen operasyondan Mehmed kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı.

Son dakika: Teröristbaşı Fehman Hüseyinin koruması Diyarbakırda yakalandı



TUTUKLANDI

Şırnak’ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Bahoz Erdal kod adlı PKK’lı teröristbaşı Fehman Hüseyin’inde korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#Fehman Hüseyin#Koruma#Diyarbakır

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