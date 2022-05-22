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Terör örgütüne darbe... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Terör Örgütü#Fırat Kalkanı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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