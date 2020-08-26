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Uğur Samet AVCI - DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... TEM'de feci kaza

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Son dakika... TEM'de feci kaza
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Silivri'de TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Silivri Akören Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İbrahim Celal Ersan idaresindeki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Duramayan tanker, bariyerleri aşarak 3 metrelik yükseklikten ayçiçeği tarlasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tanker içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Celal Ersan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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