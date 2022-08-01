Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da fabrikada patlama sonrası yangın çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

#Tekirdağ#Çerkezköy#Boya Fabrikası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Fabrika sahibi ile 2 kişi yaralanırken, patlamanın nedeni araştırılıyor. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Aldığımız bilgiye göre, bir kimyasal patlama gerçekleşmiş. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor" dedi.

Haberin Devamı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ürün testi sırasında yaşanan kimyasal patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağda fabrikada patlama sonrası yangın çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş yaralandı. 3 yaralı, çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağda fabrikada patlama sonrası yangın çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

'BİR KİMYASAL PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞ'

Çerkezköy Kaymakamlığı'na vekalet eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ile Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, "Bugün saat 13.00 sıralarında bir patlama haberi geldi. Hemen olay yerine geldik. Aldığımız bilgiye göre, bir kimyasal patlama gerçekleşmiş. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Birazdan yaralıların durumu hakkında bilgi alacağız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmış durumda" dedi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağda fabrikada patlama sonrası yangın çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çerkezköy#Boya Fabrikası

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero