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Son dakika... TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan Semra Güzel'in milletvekilliği düşürülsün kararı

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#Ankara#Semra Güzel#HDP
Son dakika... TBMM Hazırlık Komisyonundan Semra Güzelin milletvekilliği düşürülsün kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 16:50

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etti.

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TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyon toplandı. Komisyon toplantısı sonra Güzel’in milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi kararı verildi. Bu karar Karma Komisyona gidecek, daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi.

Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak, Iddianame hazırlandı. Güzel hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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