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Son dakika... HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi! 15 yıl hapsi isteniyor

Güncelleme Tarihi:

#HDP#Semra Güzel#İddianame
Son dakika... HDPli Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi 15 yıl hapsi isteniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 11:19

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. İddianame kabul edildi. 

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YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Hakkında 2 ayrı fezleke düzenlenen Güzel’in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırıldı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gitmedi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, tutuklandı.

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