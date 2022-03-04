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Son dakika... Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında soruşturma

#HDP#Semra Güzel#Dokunulmazlık
Son dakika... Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. Güzel'in ifadeye çağrılması bekleniyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel’in dokunulmazlığı, salı günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırıldı.

İFADEYE ÇAĞRILACAK

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için başsavcılığa çağrılması bekleniyor. 

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#HDP#Semra Güzel#Dokunulmazlık

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