Son dakika: TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, SP'nin İsrail'in hastane bombalaması ve işlediği insanlık suçu iddiaları, İYİ Partinin kentsel dönüşüm, YSP'nin yargıyla yönelik iddiaları, CHP'nin yargıda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi şeklindeki grup önerilerinin görüşmeleri reddedildi.



Genel Kurulda YSP'nin yargı ile ilgili iddialara ilişkin grup önerilerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. AK Parti ile YSP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma çıktı. YSP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, yargı ile ilgili konularda söz alan AK Parti’li milletvekillerinin aynı metni okuduğu iddiasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştaşın iddialarına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, AK Parti’li ve YSP'li milletvekilleri arasında da yaşanınca tansiyon yükseldi. Tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verildi.



Verilen aranın ardından görüşmelere geçildi. AK Partinin gündem ve Genel Kurul’un çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabil edildi. AK Partinin kabul edilen önerisine göre; Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasını Dair Kanun teklifi gündemin ön sıralarına alınarak, teklifin görüşmelerine başlandı.