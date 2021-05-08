Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'in hain saldırısına sert tepki

İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları:

180'e yakın kişi yaralandı saldırıda. Bu dün geceye mahsus bir olay da değil. Filistinlilerin olduğu bölgelerde yüksek bir tansiyon devam ediyordu. Mescid-i Aksa'da ibadet sırasında böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Bunun bir devlet terörü olduğunu dün akşam da ifade ettim. Yapılanı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum.

"ŞİDDET EKEN ŞİDDET BİÇER"

Şiddet eken bunun karşılığını barış, sükunet olarak göremez. Şiddet eken şiddet biçer. Türkiye her zaman bu tür olayların karşısında Filistinlerin yanında kalmaya devam edecektir.

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