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Haber Giriş: 08.05.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'in hain saldırısına sert tepki

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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'in hain saldırısına sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Şentop, "Mescid-i Aksa'da ibadet sırasında böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Yapılanı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Şiddet eken bunun karşılığını barış, sükunet olarak göremez. Şiddet eken şiddet biçer" dedi.

İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları:

180'e yakın kişi yaralandı saldırıda. Bu dün geceye mahsus bir olay da değil. Filistinlilerin olduğu bölgelerde yüksek bir tansiyon devam ediyordu. Mescid-i Aksa'da ibadet sırasında böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Bunun bir devlet terörü olduğunu dün akşam da ifade ettim. Yapılanı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum.

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"ŞİDDET EKEN ŞİDDET BİÇER"

Şiddet eken bunun karşılığını barış, sükunet olarak göremez. Şiddet eken şiddet biçer. Türkiye her zaman bu tür olayların karşısında Filistinlerin yanında kalmaya devam edecektir.

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