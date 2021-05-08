Son dakika haberi... İsrail'den hain saldırı! Mescid-i Aksa'da cemaati hedef aldılar; çok sayıda yaralı var... Peş peşe sert tepkiler

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda 178 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif’te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

AA MUHABİRİ YARALANDI



İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı. Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi. Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.









İSRAİL'E ART ARDA SERT TEPKİLER



İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına siyaset dünyasında peş peşe sert tepkiler geldi.

ŞENTOP: ALÇAK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum."

OKTAY: İSRAİL İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrailin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

KALIN: İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YI DERHAL TERK ETMELİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: İNSANLIK DIŞI BİR OLAY

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı.

Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

ALTUN: ASLA KABUL EDİLEMEZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İsrail polisinin saldırısına tepki gösterdi. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz."

ÇELİK: İSRAİL HÜKÜMETİNİN UYGULADIĞI ŞİDDETİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı şu ifadelerle kınadı:

"Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız."

Çelik ayrıca, saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri takip eden AA Editörüne müdahalesini şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaralanan gazeteci kardeşimiz Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Anadolu Ajansı, daha önce de Filistin'de yaşanan İsrail zulümlerini dünyaya aktardığı için İsrail yönetiminin saldırılarına hedef olmuştur. Ancak bu saldırılar AA'nın duruşunu değiştirmemiştir. İsrail yönetimini basın özgürlüğüne saygı göstermeye, Ramazan ayında Harem-i Şerif'e yönelik provokatif girişimlerden vazgeçmeye davet ediyoruz."

DIŞİŞLERİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail polisinin saldırısına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz.

Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir."

TATAR'DAN AA MUHABİRİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

ABD: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Günlük basın toplantısında Porter, "Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir." dedi.

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

FİLİSTİNLİ AİLELERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

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