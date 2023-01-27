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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı Şentop#Erdoğan#Adaylık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 13:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasetteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmasına ilişkin "Cumhurbaşkanı adaylığı masanın konusu değil, anayasa konusudur. Bunu daha önce de izah ettik. Hukuken bir tereddüt yoktur" dedi.

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İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

(Azerbaycan İran elçiliğine saldırı) Faillerin bulunup cezalandırılmasının bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan Meclis Başkanı'nı arayarak kendisinden bilgi aldım. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz.

(Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması) Daha önce konuştuk bu konuyu. Cumhurbaşkanı adaylığı masanın konusu değil, anayasa konusudur. Bunu daha önce de izah ettik. Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur. Birtakım makaleler yazdırıyorlar. 101'inci madde değiştirildi, 101 ve 102. madde birleştirilerek yeniden yazıldı. Çok önemli bir husus cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni sistem döneminden önce 2017'de; yüzde 10, yüzde 5'e indirildi. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imzayla aday gösterilme eklendi. Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var 2018'deki çalışmada. Hukukta itibar, amaçlara ve manayadır. Hukuk kavramların içeriğini değerlendirir ve ona göre karar verir.

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Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir.

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#TBMM Başkanı Şentop#Erdoğan#Adaylık

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