Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: 'Bundan sonra kimse gayrimeşru yollarla millet iradesini gasp etmeye kalkamayacak'

İşte Şentop'un konuşmasından satır başları:

- O gece Meclis yüz yıl sonra bir kere daha gazi olmuş, çatışmanın içerisinden geçmiştir.

-15 Temmuz'u sadece hainlerin bir kalkışması olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı, işgal teşebbüsü olarak değerlendiriyoruz.

- Türkiye ne zaman milletin çıkarlarını düşünerek bağımsız hareket etmeye kalksa bu tür müdahaleler olmuştur.

- Bütün darbelerin bir uluslararası saldırı olduğu kanaatindeyim. 15 Temmuz da böyleydi. Türkiye'yi bağımlı hale getirmek, milletimizi uzaktan kumandayla yönetmek istediler.

- 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet-millet kaynaşması gerçekleşti. Millet anayasasına sahip çıktı.

- Dışarıdan birileri gelip TSK'nın formasını hak etmediği halde giyip de Türkiye'de yönetimi değiştiremez.

- Cumhurbaşkanımız 'Meydanlara davet ediyorum' dedi ve milletimiz o davete icabet etti. Niçin Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet etti millet? Eminlerdi ki Tayyip Erdoğan da sokaklara inecek. Sokaklara, meydanlara önce kendisi çıktı. Bu bakımdan devlet-millet bütünleşmesi ve bu bütünleşmeye liderlik eden güçlü iradeyi tarihi bir hakikat olarak her zaman hatırlamamız lazım.

- 15 Temmuz'la çok önemli bir çizginin, tarihi noktanın kırıldığı kanaatindeyim. Millet anayasal düzene, siyasi iktidara, devletine sahip çıkmıştır. Bundan sonra Türkiye'de hiç kimse gayrimeşru yollarla millet iradesini gasp etmeye kalkmayacak, kalkamayacak. Buna milletimizin buna müsaade etmediği, etmeyeceği ortaya çıkmıştır.

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