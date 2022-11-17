Son dakika... Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, teröristlerin geçmiş yıllarda kullandığı mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve teröristlerin sınır geçişlerini engellenmek amacıyla, Şırnak'ın Cudi Dağı ve Tuşimiya Vadisi bölgelerinde, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu 107 operasyonel tim, 1071 personel görevlendirildi.

Haberin Devamı

6 MAĞARA VE 6 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında, nokta istihbaratına dayalı olarak yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 6 mağara ve 6 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınıklarda 1 uçaksavar silahı ve sehpası, 1 keskin nişancı tüfeği ile dürbünü, 1 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek namlusu, 4 havan mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 7 bin mermi, 71 el bombası, 14 anti tank mayını, 40 el bombası tapası, 39 şarjör, 3 bin makineli tüfek mayonu, 200 havan sevk barutu, 9 telsiz, 6 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 kilogram C4 patlayıcı, 54 EYP malzemesi, 41 elektronik devre, 170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 akümülatör, 1 güneş paneli, 2 rüzgar ölçer, 750 kilogram erzak, 350 yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.