Son dakika: Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için cenaze töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal’de geçirdiği kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Eren’in cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı ile Türkiye’ye getirildiği ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze töreninde şöyle konuştu:



Şu anda musallada bulunan ve hakka uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Haberi aldık.



Kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler, ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Fakat ne bir an ileri, ne bir an geri. Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor. İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım onlar da son ana kadar hastaneye beraberce gittiler. Takdir buymuş. Şehidimizi birlikte aldık ve tekrar ülkemize döndük. Ailesine, meslekteki kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz.Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman, her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cenneti ile cemali ile müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik. Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz.Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.