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Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören

#Hayrettin Eren#Senegal#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Senegalde şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocukları bizim çocuklarımız, eşi kardeşimiz, annesi bizim annemizdir, bize emanettir" dedi.

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Törene şehidin eşi Sadiye Eren, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve külliye personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Senegalde şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören

'ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törende yaptığı konuşmada, şehidin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Hayrettin kardeşimizi, şehidimizi, emniyet müdürümüzü Allah'a uğurladığımız yer Afrika oldu. 30 yıldır özel harekat üniformasını şerefle taşıyan kardeşimiz bu vazifenin bilincinde her an şehit olma arzusunda. Bayrak, vatan, millet uğruna şehit olmayı arzulayan kardeşimizin cenazesindeyiz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Biz buradan ona, kendisinin şerefle taşıdığı üniforma ve görev bilincinin bizlerde de azalmadan artarak devam edeceğine söz veriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocukları bizim çocuklarımız, eşi kardeşimiz, annesi bizim annemizdir, bize emanettir" dedi.

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Senegalde şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören

Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Bal ise mesai arkadaşı şehit Eren ile birçok anıyı paylaştıklarını belirterek, "En zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptık. Barış Pınarı, Afrin, İdlib olayları çıktığında her gün makama gelerek çatışma bölgesine gitmek istediklerini ve şehit olmak istediklerini söylediler. Yaptıkları, ettikleri ezeli ve ebedi kayda geçmiştir. Yer ehli de gök ehli de buna şahittir. Şehitlerin ölmediğini hem biliyor hem inanıyoruz" diye konuştu.

Senegalde şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören

ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerinin balkonlarına Türk bayrakları astı. 

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Senegalde şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören

 

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#Hayrettin Eren#Senegal#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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