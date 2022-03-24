Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Seçim kanunu teklifi komisyonda kabul edildi

#Seçim Kanunu#Baraj#Seçim Barajı
Son dakika... Seçim kanunu teklifi komisyonda kabul edildi

Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda 17 saat süren mesainin ardından kabul edildi. AK Parti ve MHP’li üyelerin oyları ile kabul edilen teklifle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki "Başbakan" ibareleri kanundan çıkartılıyor.

Haberin Devamı

Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile, seçim barajı yüzde 7’ye inecek.

İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecektir. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Gözden Kaçmasın

Pentagonda FETÖcü binbaşıPentagon'da FETÖ'cü binbaşıHaberi Görüntüle

Başkan ve asıl üyeler adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından yapılan kura ile iki yılda bir belirlenecektir. Sandık kurulu üyeliği, partilerin başka bir partinin üyesi olan bir kişiyi, ancak o kişinin onayı ile sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilebilecek. Seçim sandıklarının güvenliği ve denetimi sandık kurulu üyeleri aracılığıyla temin edilmektedir. Seçimlerde yerleşim yeri adresine göre bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılacaktır.

Haberin Devamı

Düzenleme ile adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyen vatandaşlar en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerinde yer alacaklardır.

Ekseriyet sistemine göre seçilen muhtarın seçilme yeterliliğine sahip olduğunu bir ay içerisinde belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kendisinden sonra gelen seçilme ehliyetine sahip muhtar adayına İlçe Seçim Kurulunca Mazbata verilecektir.

Gözden Kaçmasın

16 milyar TL’lik skandalda ikinci perde16 milyar TL’lik skandalda ikinci perdeHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim Kanunu#Baraj#Seçim Barajı

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu