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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Ukrayna açıklaması

#Ukrayna#F-35#Savunma Sanayii
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demirden Ukrayna açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Moskova ve Kiev arasında gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna’ya SİHA gönderiyor” anlayışının doğru olmadığını söyledi. Demir, “Bu bir süreç ve daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa o projenin ilerlemesi. Ukrayna’ya gönderilen İHA ve SİHA’ların bölgedeki son gelişmelerle ilgisi yok” dedi. 'Milli Muharip Uçağı (MMU) konusunda Rusya ile görüşmeler olabilir' diye Demir, 'HÜRKUŞ, Azerbaycan’dan ilgi görüyor.' ifadelerini kullandı. Ayrıca F-35 ile ilgili olarak da Demir, 'Programa ortaklık bedeli veyahut uçakların bedeli ile ilgili nasıl bir hal yolu bulunur bunun görüşmeleri yapılıyor.' şeklinde konuştu.

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Başkan Demir, Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazeteci ile biraraya geldi. Demir’in sorulara yanıtları özetle şöyle:

“Rusya ile görüşmelerimizde çok sayıda işbirliği kalemi var. Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU, 2023’te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi, belirli sistemler var. Ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi gibi adım adım bir süreç olacak. Bu süreçte de yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya ile görüşmeler olabilir.

BAE İLGİ DUYUYOR

Kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği konum ve seviyenin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim.

SON GELİŞMELERLE İLGİSİ YOK

Ukrayna’ya bir parti SİHA sattık. Şimdi bölgede gerginlik varken satılıyor diye bir şey yok. Bu bir süreçti. Baştan konuşulan parti anlaşmaları vardı. Ukrayna’nın belli üretim ve yatırım projeleri vardı. Daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa... Projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle ilgisi yok. ‘Gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna’ya İHA ve SİHA gönderiyor’ anlayışı olmasın.

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F-35 İLE İLGİLİ SON DURUM

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F-35 ile ilgili olarak Amerika’nın çok net açıklamaları var, Türkiye’nin programdan çıkartıldığı konusunda. Genelde programın ortaklık bazında, Türkiye’nin belirli menfaatleri vardı. Bunun belirli bir kısmı gerçekleşti. Programa ortaklık bedeli veyahut uçakların bedeli ile ilgili nasıl bir hal yolu bulunur bunun görüşmeleri yapılıyor. Görüşmenin kapsamı bu.

S-400’DE RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ ALANI

S-400’ün ikinci sisteminde Rusya ile belirli bir işbirliği alanı öngörülüyor. Ortak üretim ve işbirliği konusunda adımlar atılıyor. Detayları çalışıldı. İkinci sistemin ana unsurlarından birisi de teknoloji transferiydi. Bu tür sistemler, stratejik sistemler olduğu için her ülke mahremiyetini korumak ister. Sistemler üretildiğinde daha net açıklama yaparız.

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“SAMP-T” İÇİN SON AŞAMA

Patriot konusunda ABD ile bir gelişme ve herhangi bir temas yok. Fransa ve İtalya ortaklığında üretilen SAMP-T de (Füze savunma istemi) tanımlama çalışmamız bitti. Birkaç detay imzamız var. Ondan sonra oturup daha önce konuştuğumuz çerçevede görüşüp, SAMP-T’yi planlayacağız.

ABD’NİN HİNDİSTAN İNSİYATİFİ

Hindistan’ın S-400 görüşmelerini biliyoruz. ABD, Hindistan’a istisna tanımakla ilgili inisiyatifi var. Bunu görüyoruz. ABD’nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu.

SİPER ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Siper’in (Hava savunma füzesi) menzil ve irtifa bilgisi konusunda özellikle askeri cenahla mutabakat halinde bu tür bilgilerin fazla verilmemesi gerektiğiyle ilgili yaklaşımımız var. Siper’in nihai hali çok daha iyi olacak.

TCG ANADOLU 2022’DE

TCG Anadolu’nun (Amfibi Hücum Gemisi) hizmete girmesinin 2022 olması için çalışıyoruz. Gemiye İHA/SİHA konuşlanmasıyla ilgili proje devam ediyor. Azerbaycan’dan ilgi görüyor. Bu konuda yakında gelişmeler göreceğiz.

BURUN TOPU YERLİ OLACAK

ATAK helikopterinin burun topu için geliştirme projesi başlatmıştık, olgunlaşma aşamasına ulaştı. İdealimiz, risk taşıması ihtimali olan bütün unsurların yerlileşmesi.

ALTAY (Tank) için Güney Kore ile imzaları atacağız. Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret edecek ve yüz yüze görüşeceğiz. Üst düzeyde inisiyatifle meselenin rayına sokulacağı yönünde bildirim aldık.”

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#Ukrayna#F-35#Savunma Sanayii

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