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Son dakika... Samsun'da servis kazası! Acı haber: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 yaralı

#Trafik Kazası#Samsun#Öğrenci

Samsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada 1 öğrenci öldü, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Son dakika... Samsunda servis kazası Acı haber: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 yaralı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, “Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6’sı öğrenci ve 1’i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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#Trafik Kazası#Samsun#Öğrenci

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