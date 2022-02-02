Son dakika... Salgının başından bu yana ilk! Bakan Koca çağrısını yineledi

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 COVID-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.

KORONAVİRÜSTE YENİ REKOR

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıkmış oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin."

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Koca pazartesi günü Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmıştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.