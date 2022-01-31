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Son dakika... Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!

#Bakan Koca#Koronavirüs#Vaka
Son dakika... Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayıları haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Vaka sayısı en çok artan iller Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt oldu.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

Bir önceki hafta da zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı

 

İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca paylaşımında "15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt" ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı

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#Bakan Koca#Koronavirüs#Vaka

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