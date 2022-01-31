Son dakika... Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

Bir önceki hafta da zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/rRaJ3EdOT1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2022

İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca paylaşımında "15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt" ifadelerini kullandı.

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