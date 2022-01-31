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Gözler bugünkü Kabine’de

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya-Ukrayna
Gözler bugünkü Kabine’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, salgında gelinen son durum ve enflasyonu düşürmek için atılacak adımları içeren 4 önemli başlık ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak. Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katılacağı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler ele alınacak.

ERDOĞAN, UKRAYNA’YA GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Karadeniz’de yaşanan gerginliğin azaltılmasına dönük yapılan diplomatik girişimlerle ilgili brifing vereceği toplantıda, Ermenistan ile yapılan normalleşme temaslarında gelinen durum da değerlendirilecek. Bu kapsamda Erdoğan’ın 3 Şubat’ta yapacağı günübirlik Ukrayna ziyareti de konuşulacak. Kiev ile Moskova arasındaki gerilimde Türkiye’nin arabuluculuk rolü oynayabileceğini daha önce ifade eden Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi hazırlıklar ele alınacak. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon konusunda “İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz” demişti.

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SALGINDA GELİNEN SON DURUM

Toplantıda vaka rekoru kıran koronavirüsle mücadele çalışmaları konusunda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine üyelerine sunum yapacak. Büyük şehirler başta olmak üzere vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılama oranının arttırılması için atılabilecek yeni adımlar kabinenin gündeminde olacak. Yarı yıl tatilinin ardından okullarda alınacak önlemler konusunda da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bilgilendirmede bulunacak.

ENFLASYONU DÜŞÜRME ADIMLARI

Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşulacak. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirilecek. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlenecek. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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